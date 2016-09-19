Гидрометцентр: наступившая неделя в Москве будет прохладной и дождливой

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Начавшаяся неделя в Москве и области будет прохладной, ветреной и дождливой из-за циклонов. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, особенно ненастным будет четверг.

"В четверг с выходом южного циклона будет еще и ветрено, дожди местами будут сильными. Значения средней суточной температуры в течение рабочих дней останутся примерно на пару градусов ниже климатической нормы, в конце недели они приблизятся к норме", - уточнили в метеослужбе.

Во вторник, 20 сентября, ночью местами сохранится небольшой дождь, минимальная температура 6-8 в Москве и 4-9 тепла по области. Днем будет облачно, прогнозируется дождь, при слабом северо-западном и северном ветре прогнозируется 10-12 и 7-12 градусов соответственно.

В среду, 21 сентября, с приближением циклона с юга ветер развернется на северо-восточный и восточный и усилится до 5-10 м/с. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура понизится до 6-8 в Москве и 3-8 по области. Днем в Москве 10-12, в районах Подмосковья 9-14 градусов.

В четверг, 22 сентября, циклон приблизится к Московской области, ожидается дождь днем местами сильный, ветер восточной четверти 5-10 м/с местами с порывами до 12-17 м/ с. Ночью 6-8 градусов в Москве и 4-9 тепла в Подмосковье. Днем 8-10 в столице и 6-11 выше нуля в регионе.

В пятницу и субботу, 23-24 сентября, южный циклон, постепенно заполняясь, все еще будет оказывать влияние на погоду столичного региона. Будет облачно с небольшими дождями, ночью 5-10, днем 9-14 градусов, что близко к климатической норме этих дней сентября.