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Эстакаду на Аминьевском шоссе в Москве планируют открыть до конца 2016 года

Москва
19 сентября, 13:03 UTC+3
В настоящее время завершается бетонирование плиты в тоннеле
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по эстакаде на пересечении Аминьевского шоссе и Верейской улицы в Москве планируют запустить до конца 2016 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.

Он отметил, что после запуска движения по эстакаде на пересечении Аминьевского шоссе и Верейской улицы, а также завершения строительства 450-метрового тоннеля на пересечении шоссе с улицей Артамонова на Аминьевском шоссе будет организовано бессветофорное движение автотранспорта длинной 10 км.

"Мы уже завершили строительство эстакады, она готова к запуску. Но после завершения всех строительных работ, в частности, по расширению боковых полос в полном объеме и выполнения основных работ по тоннелю, мы тогда запустим эстакаду, чтобы не было каких-то пробок и нареканий со стороны тех, кто будет ездить по Аминьевскому шоссе. Мы хотим запустить одновременно, все работы по Аминьевскому шоссе мы хотим завершить до конца этого года", - сказал Аксенов.

По словам Аксенова, в настоящее время завершается бетонирование плиты в тоннеле, и после 25 октября планируется запустить движение на пересечении Аминьевского шоссе и улицы Артамонова, что позволит ускорить строительство самого тоннеля.

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