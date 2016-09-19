Эстакаду на Аминьевском шоссе в Москве планируют открыть до конца 2016 года

Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на ЕвроСпорт 19 сентября, 14:00
Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизацииНовости партнеров 19 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по эстакаде на пересечении Аминьевского шоссе и Верейской улицы в Москве планируют запустить до конца 2016 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.
Он отметил, что после запуска движения по эстакаде на пересечении Аминьевского шоссе и Верейской улицы, а также завершения строительства 450-метрового тоннеля на пересечении шоссе с улицей Артамонова на Аминьевском шоссе будет организовано бессветофорное движение автотранспорта длинной 10 км.
"Мы уже завершили строительство эстакады, она готова к запуску. Но после завершения всех строительных работ, в частности, по расширению боковых полос в полном объеме и выполнения основных работ по тоннелю, мы тогда запустим эстакаду, чтобы не было каких-то пробок и нареканий со стороны тех, кто будет ездить по Аминьевскому шоссе. Мы хотим запустить одновременно, все работы по Аминьевскому шоссе мы хотим завершить до конца этого года", - сказал Аксенов.
По словам Аксенова, в настоящее время завершается бетонирование плиты в тоннеле, и после 25 октября планируется запустить движение на пересечении Аминьевского шоссе и улицы Артамонова, что позволит ускорить строительство самого тоннеля.