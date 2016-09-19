Дни Астаны начинаются в Москве со встречи руководителей двух столиц

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин приветствовал делегацию из Казахстана, которая прибыла в российскую столицу на Дни Астаны в Москве. На встрече с акимом Астаны Асетом Исекешевым Собянин подтвердил готовность Москвы выполнять все ранее подписанные соглашения о сотрудничестве.

"Рады вас видеть в Москве. Астана замечательный город, который динамично развивается и является примером для других крупных городов. Желаю Вам успешной работы на этом непростом поприще", - сказал мэр вновь назначенному акиму.

Собянин заметил, что между сторонами накоплен значительный опыт сотрудничества, "подписаны соответствующие соглашения, планы работы". "Мы готовы их исполнять и корректировать по мере необходимости", - отметил мэр. "Надеюсь, - добавил Собянин, - что с Вашим приходом динамика наших взаимоотношений еще более будет показательной; успехов Вам на этой работе, добро пожаловать в Москву".

В свою очередь Исекешев поблагодарил за помощь в организации Дней Астаны в Москве и поздравил московского мэра с победой партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы. "Хочу поздравить с прошедшим Днем Москвы. Москва очень развивается. Большой прогресс особенно по транспортной системе, по пешеходным зонам, Москва уютная, красивая", - сказал Исекешев

По словам Исекешева, делегация из Казахстана приехала не только для участия в Днях Астаны, но и для обмена опытом в сфере ЖКХ. "Сейчас коллеги обсуждают несколько проектов, я сам хочу посмотреть некоторые объекты; завтра мы планируем посетить Центр организации дорожного движения Москвы", - сказал аким. Он также отметил, что Астана намерена организовать более активную торговлю овощами и фруктами с Москвой, развивать поставки продукции машиностроения. Также Астана заинтересована в программе инноваций и опыте Сколково, в медицине, городских технологиях, энергетике.

Дни Астаны в Москве: этноаул и форум делового сотрудничества

Дни Астаны пройдут в Москве 19 и 20 сентября впервые за последние 14 лет. Главной площадкой станет ВДНХ, где развернется экспозиция этнического прикладного искусства казахских мастеров-ремесленников "Этноаул".

Гости смогут познакомиться со степными мелодиями и танцами, увидят вживую работы ремесленников, охотников с беркутами, попробуют вкус кобыльего и верблюжьего молока, смогут прокатиться на национальных качелях алтыбакан. "Этноаул" будет представлен разными юртами: "Ак Орда", "Дом охотника", "Юрта мастериц", "Сувенирная ярмарка" и полуюртами: "Мастерская "Шеберхана", "ремесленников", "дегустационная" для национальной кисломолочной кухни. Все желающие смогут оценить свои силы, лично собрав юрту под руководством аниматоров.

"Этноаул" будет работать с 10:00 до 22:00 мск. Современное изобразительное искусство Казахстана можно будет увидеть на экспозиции с символическим названием "Запах полыни", которая откроется 20 сентября в 16:00 мск в Музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" на ВДНХ и будет работать 10 дней.

В рамках Дней Астаны в Москве пройдут товарищеская встреча по боксу сборных команд Москвы и Астаны, концерт мастеров искусств Казахстана, спектакль академического русского театра драмы им. Горького, показы фильмов.

20 сентября будет организован Форум делового сотрудничества Астаны и Москвы, в рамках которого специалисты обсудят развитие двустороннего сотрудничества в области туризма, экономики и культурного взаимодействия.