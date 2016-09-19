Москвичи выбрали для осенних посадок во дворах ель, каштан и березу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ель, каштан и береза стали самыми популярными у москвичей деревьями, которые жители выбирали для осенних посадок в рамках акции "Миллион деревьев". Об этом сообщается на сайте проекта "Активный гражданин".

"В топ-5 самых популярных деревьев вошли ель (13,28% голосов), каштан (12,01%), береза (10,51%), дуб (9,99%) и черемуха (8,76%). Далее следуют липа (8,47%), рябина (8,05%), клен (7,01%). Замыкают рейтинг ясень (6,42%), туя (6,22%), яблоня (5,64%) и лиственница (3,63%)", - говорится в сообщении.

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Среди кустарников в рейтинге с большим отрывом лидирует сирень: украсить ею свои дворы хотят 28,62% участников голосования. На втором месте - чубушник, который часто называют "садовым жасмином" с 13,58% голосов. Третью строчку занял кизильник - он набрал 12,86%. Также горожане выбирали спирею, калину, лапчатку, пузыреплодник, снежноягодник.

Опрос стартовал 15 августа. На выбор участникам голосования было предложено 12 вариантов деревьев и 11 вариантов кустарников. Пользователи могли отметить до трех наименований в каждой из категорий. Выбранные деревья и кустарники будут посажены осенью в тех московских дворах, которые были определены для осенних посадок в июне.

В список дворов, которые будут дополнительно озеленены, вошли 2140 территорий. Однако по результатам экспертизы, определившей, есть ли во дворах место для новых саженцев, и не помешают ли посадки инженерным коммуникациям, их число сократилось до 847, пояснили тогда в пресс-службе проекта "Активный гражданин".

Акция "Миллион деревьев" стартовала в Москве в 2013 году, ее задача - озеленить городские улицы, площади и дворы жилых домов. "Активный гражданин" присоединился к проекту по озеленению города в 2014 году. Уже несколько лет подряд участники проекта выбирают породы деревьев и кустарников для своих дворов. Минувшей весной в рамках акции "Миллион деревьев" было высажено более 128 тыс. новых деревьев и кустарников по 1376 адресам.