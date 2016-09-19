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"Мясная неделя" пройдет в Москве с 23 сентября по 2 октября

Москва
19 сентября, 15:23 UTC+3
Она станет первым этапом специальной гастрономической программы "И рыба, и мясо", которая пройдет на центральных площадках фестиваля "Золотая осень"
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© Антон Буценко/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый этап гастрономического фестиваля "Золотая осень" - "Мясная неделя", пройдет в Москве с 23 сентября про 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"В эти дни в фестивальных торговых шале можно будет найти говядину (мраморную "Праймбиф", а также пастбищного выгула), ягнятину, телятину, свинину, крольчатину, ямальскую оленину, медвежатину, кабанятину и мясо косули", - говорится в сообщении. Кроме шале, мясной рынок откроется также в трех шатровых павильонах на площади Революции.

"Мясная неделя" станет первым этапом специальной гастрономической программы "И рыба, и мясо", которая пройдет на центральных площадках фестиваля "Золотая осень".

Гастрономический фестиваль "Золотая осень", организованный московским правительством совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, пройдет в столице с 23 сентября по 9 октября. Сезонные овощи, мясо, рыбу и сыр можно будет купить на 49 площадках по всему городу: 24 из них откроются в центре, еще 10 площадок и 15 региональных ярмарок - в городских округах.

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