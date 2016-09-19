В программу каникул в школах Москвы планируется включить экскурсии в музеи и игры в парках

СМИ: спецслужбы США нашли сходства во взрывных устройствах в Нью-Йорке и Нью-ДжерсиМеждународная панорама 19 сентября, 15:43
Сенатором от Северной Осетии останется Таймураз МамсуровПолитика 19 сентября, 15:39
Умышленный акт: что известно о взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 19 сентября, 15:37
Росатом локализует производство ветроустановок на волгодонском "Атоммаше"Экономика и бизнес 19 сентября, 15:36
Первое исследование российского арт-рынка с 1991 года представлено в МосквеКультура 19 сентября, 15:35
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленноПолитика 19 сентября, 15:26
"Мясная неделя" пройдет в Москве с 23 сентября по 2 октябряМосква 19 сентября, 15:23
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскамМеждународная панорама 19 сентября, 15:18
РМК стала титульным спонсором ХК "Трактор"Спорт 19 сентября, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Образовательные экскурсии в усадьбах и музеях, а также специальные парковые маршруты с элементами спортивного ориентирования следует включить столичным школам в программу детского досуга во время каникул. Такое мнение выразили москвичи, согласно данным опроса в проекте "Активный гражданин".
"Отвечая на вопрос "по какой тематике нужно организовать экскурсии для детей в вашей школе?", по 31% респондентов высказались за образовательные экскурсии по культурно-историческим объектам города (усадьбы, музеи, парки) и специальные маршруты в парках с элементами спортивного ориентирования в форме поисковой игры, 17% выбрали образовательные экскурсии на особо охраняемые природные территории Москвы (Битцевский лес, Покровское-Стрешнево, Лосиный остров и др.)", - говорится на странице в мобильном приложении "Активный гражданин", посвященной опросу.
Кроме того, еще 4% считают, что такие мероприятия не нужны, затруднились с ответом 17% респондентов.
В голосовании, завершившемся 18 сентября, приняли участие 226,4 тыс. пользователей. Окончательные итоги голосования будут подведены отдельно по каждой школе. Выбранные экскурсии планируется организовать во второй половине учебного года.