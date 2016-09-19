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В программу каникул в школах Москвы планируется включить экскурсии в музеи и игры в парках

Москва
19 сентября, 15:26 UTC+3
Предложения сформированы по итогам опроса, проведенного на сайте проекта "Активный гражданин"
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Образовательные экскурсии в усадьбах и музеях, а также специальные парковые маршруты с элементами спортивного ориентирования следует включить столичным школам в программу детского досуга во время каникул. Такое мнение выразили москвичи, согласно данным опроса в проекте "Активный гражданин".

"Отвечая на вопрос "по какой тематике нужно организовать экскурсии для детей в вашей школе?", по 31% респондентов высказались за образовательные экскурсии по культурно-историческим объектам города (усадьбы, музеи, парки) и специальные маршруты в парках с элементами спортивного ориентирования в форме поисковой игры, 17% выбрали образовательные экскурсии на особо охраняемые природные территории Москвы (Битцевский лес, Покровское-Стрешнево, Лосиный остров и др.)", - говорится на странице в мобильном приложении "Активный гражданин", посвященной опросу.

Кроме того, еще 4% считают, что такие мероприятия не нужны, затруднились с ответом 17% респондентов.

В голосовании, завершившемся 18 сентября, приняли участие 226,4 тыс. пользователей. Окончательные итоги голосования будут подведены отдельно по каждой школе. Выбранные экскурсии планируется организовать во второй половине учебного года.

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