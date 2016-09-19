На юге Москвы из-за ДТП затруднен проезд по Каширскому шоссе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе Москвы, в аварии пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, движение транспорта по магистрали из-за аварии затруднено.

"Столкновение четырех машин произошло возле дома 45 на Каширском шоссе, в аварии пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Из-за аварии движение транспорта затруднено в обе стороны шоссе. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые принимают меры для восстановления движения.