На юге Москвы из-за ДТП затруднен проезд по Каширскому шоссе

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе Москвы, в аварии пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, движение транспорта по магистрали из-за аварии затруднено.
"Столкновение четырех машин произошло возле дома 45 на Каширском шоссе, в аварии пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
Из-за аварии движение транспорта затруднено в обе стороны шоссе. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые принимают меры для восстановления движения.