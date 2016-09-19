МХТ имени Чехова представит мировую премьеру мюзикла "Гордость и предубеждение"

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова готовит к выпуску первую премьеру нового, 119-го по счету, сезона. Это будет мюзикл "Гордость и предубеждение" по одноименному роману английской писательницы Джейн Остин (1775-1817). Впервые за всю историю существования этого знаменитого произведения оно предстанет в жанре музыкального спектакля, мировая премьера которого состоится 24 и 25 сентября на Основной сцене МХТ, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе театра.

Мировая премьера в МХТ

Собеседница агентства напомнила, что роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение" многократно экранизировали, ставили на его основе драматические спектакли, а вот на язык мюзикла "перевели" впервые.

Сделал это композитор Питер Экстром, написавший музыку специально для мхатовского спектакля. Автором инсценировки стал Джон Джори. Они оба американцы. Возглавил эту команду из США российский режиссер Алексей Франдетти, дебютирующий в МХТ.

По его словам, мюзиклы он обожает с детства и уже набил на них руку, осуществив несколько постановок в разных российских театрах. Но ставить в МХТ для него огромная честь, тем более представлять мировую премьеру музыкального спектакля по мотивам знаменитой романтической комедии.

"Цель, которую я ставил перед собой, выбрав для дебюта на одной из лучших сцен мира именно мюзикл, была одна - подарить зрителю праздник. Ведь этот жанр, даже в самых своих драматичных и серьезных проявлениях, предполагает радость, наслаждение и восторг, созвучный пузырькам шампанского", - говорит Франдетти. Режиссер уверен, что живой оркестр, более сотни костюмов, английский парк на сцене и, конечно, знаменитая история любви, - все это подарит зрителю незабываемое романтическое путешествие в старую добрую Англию.

Олег Табаков поддержал эксперимент

Свое мнение по поводу предстоящей премьеры мюзикла уже высказал художественный руководитель МХТ Олег Табаков. "Вы спросите меня: почему мюзикл и на сцене Художественного театра? Почему театр, казалось бы, далекий от музыкальных и вокальных исканий, замахнулся на столь смелый эксперимент?"- задается вопросом Табаков и сам же отвечает.

"У нас в репертуаре и раньше были очень достойные музыкальные спектакли, - заметил руководитель МХТ. - А эксперимент - это право, без которого нет современного театра, а тем более Художественного. Если окунуться в историю МХТ, то музыкальную традицию заложили еще сами отцы-основатели - К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович- Данченко. Их музыкальные поиски, первые оперные студии (из одной из них потом возник Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко) происходили в этих стенах, стенах Художественного театра".

Однако, по словам Табакова, не только история успешных музыкальных постановок МХТ сподвигла его поддержать предстоящую премьеру мюзикла.

"Мне важно, что музыкальный спектакль "Гордость и предубеждение" создавался молодым поколением артистов Художественного театра, под руководством молодого режиссера Алексея Франдетти в сотрудничестве с его ровесниками - художниками Тимофеем Рябушинским и Анастасией Бугаевой, балетмейстером Анатолием Воиновым", - перечислил Табаков, добавив, что в ролях также заняты в основном молодые актеры, в числе которых Мария Карпова, Дарья Авратинская, Станислав Беляев, Кристина Бабушкина, Артем Волобуев, Софья Райзман, Юлия Ковалева, Софья Ардова и многие другие.

"Это, если хотите, поколенческое сочинение, смелое, небанальное и нерядовое. В нем есть молодая, новая энергия, которую я обозначил бы как "энергия взлета". Поэтому я с радостью поддержал эту идею! Ведь у театра появляется прекрасная возможность показать весь потенциал подрастающего поколения. И наша труппа раскрывается в разных возможностях, осваивая "синтетические" жанры", - заключил руководитель МХТ.