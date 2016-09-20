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Пробег троллейбусов пройдет в Москве 1 октября

Москва
20 сентября, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Посмотреть на ретротехнику и сфотографироваться с ней можно будет на Фрунзенской набережной
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Праздник московского троллейбуса пройдет в столице 1 октября. Посмотреть на ретротехнику и сфотографироваться с ней можно будет с 12:00 до 15:00 мск на Фрунзенской набережной (от улицы Тимура Фрунзе до Крымской набережной). Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"До этого запланирован пробег ретротроллейбусов. Колонна техники стартует в 11:15 мск от улицы Дениса Давыдова. Там расположен филиал "Центральный" Мосгортранса, бывший Филевский автобусно-троллейбусный парк. Троллейбусы пройдут по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановятся на Фрунзенской набережной", - уточняется в сообщении.

Всего москвичи увидят около двух десятков уникальных экспонатов разных времен. Посетители праздника смогут зайти внутрь троллейбусов, сфотографироваться с ними, а также с актерами, переодетыми в костюмы разных эпох. Москвичей ждут развлекательная программа, конкурсы, призы и памятные сувениры.

Специальным "гостем" выставки станет полюбившийся москвичам "петербуржец" ЯТБ-1. На празднике также будет представлен музыкальный "Синий троллейбус", вновь вышедший на маршрут в начале сентября.

ЯТБ-1 - один из первых советских троллейбусов с корпусом из дерева. Его производили на Ярославском автомобильном заводе. Ходил он по улицам Москвы до конца 40-х годов прошлого века. В 1996 году уникальный троллейбус 1936 года выпуска обнаружили под Зеленогорском (Санкт-Петербург), с 1954 года его использовали как дачный домик. Машину отреставрировали, теперь она находится в музее городского электрического транспорта Петербурга и приезжает в Москву на праздники.

В этом году московскому троллейбусу исполняется 83 года. Первая троллейбусная линия пролегала от Белорусского вокзала до села Всехсвятского (ныне район Сокол). Сегодня ГУП "Мосгортранс" обслуживает порядка 80 троллейбусных маршрутов, на балансе предприятия находится более 1,5 тыс. троллейбусов. В прошлом году на праздник московского троллейбуса, который также состоялся в октябре, пришли около 50 тыс. человек.

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