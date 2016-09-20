Первые растения для тестовой высадки привезены в парк "Зарядье"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Тестовые высадки первых растений в парке "Зарядье" пройдут в 2016 году. Об этом во вторник журналистам сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

"Задача подобрать растения для создания ландшафтного разнообразия России оказалась не из простых. Для ее решения были привлечены специалисты из Ботанического сада МГУ, Центрального Ботанического сада и столичного Департамента природопользования, чтобы совместными усилиями подобрать такие растения, которые будут жить в данной климатической зоне, но будут повторять ландшафт тех территорий, которые должны быть представлены по проекту", - сказал Марс Газизуллин.

Он добавил, что основной рельеф парка уже сформирован. "На 70% выполнена обратная засыпка парковой зоны, строителям осталось уложить 80 тыс. кубометров песочного грунта. Полностью работы по засыпке песком планируется завершить к ноябрю, после чего сверху будет уложено 20 тыс. кубометров плодородного грунта и будут высажены крупномерные деревья", - сообщил Марс Газизуллин.

В 2016 году на территории парка "Зарядье" планируется высадить 516 лиственных и хвойных деревьев. Вторая высадка запланирована на следующий год. Тогда будет посажено 270 деревьев, 6,6 тыс. кустарников и 718,7 тыс. многолетних цветов.