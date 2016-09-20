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Первые растения для тестовой высадки привезены в парк "Зарядье"

Москва
20 сентября, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Основной рельеф парка уже сформирован
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Тестовые высадки первых растений в парке "Зарядье" пройдут в 2016 году. Об этом во вторник журналистам сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

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"Задача подобрать растения для создания ландшафтного разнообразия России оказалась не из простых. Для ее решения были привлечены специалисты из Ботанического сада МГУ, Центрального Ботанического сада и столичного Департамента природопользования, чтобы совместными усилиями подобрать такие растения, которые будут жить в данной климатической зоне, но будут повторять ландшафт тех территорий, которые должны быть представлены по проекту", - сказал Марс Газизуллин.

Он добавил, что основной рельеф парка уже сформирован. "На 70% выполнена обратная засыпка парковой зоны, строителям осталось уложить 80 тыс. кубометров песочного грунта. Полностью работы по засыпке песком планируется завершить к ноябрю, после чего сверху будет уложено 20 тыс. кубометров плодородного грунта и будут высажены крупномерные деревья", - сообщил Марс Газизуллин.

В 2016 году на территории парка "Зарядье" планируется высадить 516 лиственных и хвойных деревьев. Вторая высадка запланирована на следующий год. Тогда будет посажено 270 деревьев, 6,6 тыс. кустарников и 718,7 тыс. многолетних цветов.

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