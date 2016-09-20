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Около 2 млн пассажиров перевезли "Ласточки" на Московском центральном кольце за 10 дней

Москва
20 сентября, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Самый большой пассажиропоток зафиксирован на остановочных пунктах Кутузовская, Лужники, Балтийская и Владыкино
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Почти 2 млн пассажиров воспользовались услугами Московского центрального кольца (МЦК) за первые десять дней с начала старта пассажирских перевозок на новой транспортной системе. Об этом сообщили в управлении Московской железной дороги (МЖД).

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"С 10 сентября на Московском центральном кольце услугами проезда в современных поездах "Ласточка" воспользовались 1,92 млн пассажиров", - уточнили в управлении.

Самый большой пассажиропоток зафиксирован на остановочных пунктах Кутузовская - 156 тыс. человек, Лужники - 148 тыс., Балтийская - 142 тыс. и Владыкино - 134 тыс. человек.

Открытие пассажирского движения на Московском центральном кольце состоялось 10 сентября 2016 года. По МЦК курсируют современные поезда "Ласточка", которые обеспечивают комфортные условия для поездки. "Ласточки" совершают в выходные дни до 240 рейсов, в рабочие - 268, интервал движения между поездами составляет от 6 до 12 минут и зависит от времени суток.

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