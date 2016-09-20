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Завершено проектирование диагностического корпуса медицинского кластера Сколково

Москва
20 сентября, 10:45 UTC+3
Строительство двух пилотных корпусов планируется на 2017-20 годы
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московские архитекторы завершили работу над проектом диагностического корпуса международного медицинского кластера в Сколково, общая площадь здания составит порядка 13 тыс. кв. м. Об этом во вторник журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"В диагностическом корпусе, предназначенном для комплексной диагностики пациентов, помимо консультативных кабинетов, будет размещаться учебно-тренировочный центр с конференц-залом, администрация и объекты инфраструктуры, включая кафе при вестибюле. В переходной части к терапевтическому корпусу, который рассчитан для лечения ряда заболеваний, в первую очередь, связанных с онкологией, будет размещена группа лучевой терапии. В основном объеме будут стационар, клинико-диагностическая лаборатория, аптека и вестибюль с кафе", - пояснил Кузнецов.

По его словам, разработана общая концепция пилотной застройки, состоящей из трех корпусов: диагностического, терапевтического и междисциплинарного с клиническим блоком.

"Строительство двух пилотных корпусов планируется на 2017-20 годы", - сказал Кузнецов.

Корпуса планируются четырехэтажными. Концепция размещения корпусов выполнена с учетом эскиза застройки инновационного центра Сколково, учитывает особенности его планировочной и транспортной структуры. В образном решении фасадов предпочтение было отдано варианту с вертикальными членениями, которое соответствует дизайн-коду иннограда, утвержденному фондом Сколково.

Кузнецов уточнил, что диагностический корпус будет иметь подковообразную форму и соединятся с терапевтическим корпусом через пространство зимнего сада. С постройкой следующих очередей медкластера такая композиция позволит создать комфортный замкнутый квартал, примыкающий к центральному бульвару.

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