Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры

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Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка 18 сентября, 9:24

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Наземный пешеходный переход у Главного входа в Московской зоопарк обозначили изображением зебры, к желто-белым полоскам на асфальте дорисовали недостающие части тела животного. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

"У Главного входа в зоопарк теперь не просто пешеходный переход: посетителей, идущих от метро "Баррикадная", встречает настоящая зебра. Она украшает дорогу к зоопарку, а также должна помочь маленьким гостям вспомнить, где и как нужно правильно переходить дорогу", - пояснили в пресс-службе.

Зоопарк находится в центре Москвы и окружен большими улицами с очень интенсивным движением, поэтому администрация зоопарка планирует рассказывать посетителям - детям и родителям - о безопасном поведении на дорогах.

"В осенние школьные каникулы вместе с 6-м спецбатальоном ГИБДД в зоопарке пройдет уже вторая акция, посвященная этой теме. Кроме того, зебра вместе с раскрашенными под жирафов фонарными столбами, поднимет настроение наших посетителей и всех остальных людей, которые спешат по своим делам мимо зоопарка", - отметили в пресс-службе.