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В Москве за три месяца построено более 40 километров дорог

Москва
20 сентября, 11:29 UTC+3
Всего с начала года введено в эксплуатацию 56,24 километра дорог, 33 искусственных сооружения, 13 внеуличных пешеходных переходов
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московские строители в III квартале 2016 года построили более 40 километров дорог и 18 искусственных сооружений. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

По его словам, "с вводом эстакады двухуровневой транспортной развязки на пересечении Рябиновой улицы с улицей Генерала Дорохова, полностью завершена реконструкция Рябиновой улицы". Шесть искусственных сооружений и почти 14 километров дорог введено в эксплуатацию на Калужском шоссе, 1-й этап реконструкции вышел на завершающий этап, работы будут завершены до конца года.

Три искусственных сооружения введены на участке Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе. Завершены такие важные для города объекты, как транспортная развязка на 41-м километре Ленинградского шоссе, путепровод на Волгоградском шоссе в районе пересечения с Волжским бульваром, тоннель винчестерного типа в районе пересечения улицы Народного ополчения с улицей Берзарина, эстакада прямого хода на Щелковском шоссе.

Всего с начала года, по словам Бочкарева, введено в эксплуатацию 56,24 километра дорог, 33 искусственных сооружения, 13 внеуличных пешеходных переходов.

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