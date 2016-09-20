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Собянин: Москва является большой инновационной площадкой

Москва
20 сентября, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Мэр заявил, что город крайне заинтересован в инновациях, поэтому "будет всемерно поддерживать это движение"
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская столица является большой инновационной площадкой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP).

"Здесь собрался цвет инновационного сообщества мира. Я вам должен сказать, что вы собрались в нужное время в нужном месте. Москва является одной большой инновационной территорией", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что Москва крайне заинтересована в инновациях, в том числе при принятии важных для города решениях.

"Поэтому инновационная Москва - не прихоть, а насущная необходимость, и Москва будет всемерно поддерживать это движение", - отметил мэр. По его словам, в российской столице около 300 тыс. исследователей, работающих в ведущих университетах, академических и прикладных институтах, на инновационных предприятиях. Собянин рассказал, что за последние годы в Москве было создано 26 технопарков, если первые создавались на бюджетной основе, то сейчас они создаются на основе частных инициатив частных предприятий.

"В Москве можно получить самый разнообразный спектр различных площадок. Это и только проектируемая технологическая долина МГУ, это начатое строительство технопарка Физтеха, это уже и огромный проект в Сколково, и это большое количество технопарков на базе депрессивных промзон, которые превращаются в точки технологического развития", - отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что сейчас все больше и больше сегментов экономики Москвы занимает инновационная промышленность, и "город является одним из главных потребителей этой инновационной продукции". Собянин добавил, что важно инноваторов готовить еще со школьной скамьи, для чего в Москве реализуется программа профподготовки старшеклассников на базе ведущих вузов.

Всего в рамках проходящей в этом году в Москве конференции IASP принимают участие представители 60 стран, запланированы около тысячи встреч между делегатами.

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