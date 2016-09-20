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Москвичи оценят итоги работ по программе "Моя улица" в проекте "Активный гражданин"

Москва
20 сентября, 12:18 UTC+3
Горожане предстоит решить, насколько улучшились пространства столицы и воплотились ли в реальность картинки одобренных в "Активном гражданине" проектов
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москвичам предложили оценить работы, проведенные в 2016 году в рамках программы благоустройства "Моя улица". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".

"С 20 сентября в проекте открывается цикл голосований, в ходе которых москвичи оценят проведенные работы по комплексному благоустройству центральных улиц и бульваров столицы. Горожане решат, насколько улучшились пространства Москвы, а картинки одобренных (в "Активном гражданине") проектов воплотились в реальность. Обновлений в рамках программы "Моя улица" получилось так много, что для удобства граждан их поделили на четыре голосования, в каждом из которых принять участие смогут все участники проекта", - сказали в пресс-службе.

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

Собеседник агентства напомнил, что еще прошлой осенью участники проекта выбрали улицы для проведения работ в 2016 году, а затем приняли положительное решение по предложенным архитекторами проектам.

В программу благоустройства "Моя улица" в 2016 году вошли 53 улицы и 7 въездных групп. Среди них Тверская, Таганская, Большая Якиманка, Моховая, Новый Арбат. Обустройство затронуло часть Бульварного и Садового кольца. Работы начались в мае, большая их часть завершилась в августе.

Объем средств, выделенных на программу "Моя улица" в этом году, составил 22,4 млрд руб. Программа благоустройства "Моя улица" рассчитана до 2018 года. В 2017 году в план работ будет включено примерно 50-60 адресов.

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