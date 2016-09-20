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Около тысячи безбилетников задержали в коммерческих автобусах Москвы

Москва
20 сентября, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Штраф за безбилетный проезд составляет одну тысячу рублей, за проезд по чужой социальной карте - 2,5 тыс. рублей
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Контролеры столичного ГКУ "Организатор перевозок" с начала сентября оштрафовали в новых коммерческих автобусах 921 пассажира без билета, а также 26 пассажиров с чужими соцкартами. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"После реформы наземного городского транспорта в новых автобусах действуют те же правила, что и в Мосгортрансе. Контролеры оштрафовали почти 1 тыс. "зайцев", - отмечается в сообщении.

Штраф за безбилетный проезд составляет одну тысячу рублей, за проезд по чужой социальной карте - 2,5 тыс. рублей. После реформы наземного транспорта в коммерческих автобусах начали действовать городские билеты - "Единый", ТАТ, "90 минут" и "Тройка". Перевозчики также обязаны принимать социальные карты москвича. Все автобусы оснастили валидаторами.

С начала года благодаря новой системе наземным транспортом воспользовались на 900 тыс. больше льготников, чем за этот же период прошлого года. Наземный транспорт уже перевез более 3,3 млн школьников, пенсионеров и представителей других льготных категорий. На поездках в частных автобусах школьники и студенты сэкономят почти 12 тыс. рублей за учебный год.

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