Начинается подача тепла на городские объекты в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Коммунальщики приступили к пуску тепла на городские объекты в Москве. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"Сегодня по поручению мэра мной подписано распоряжение о пуске тепла. Работы будут вестись поэтапно. Подключение всех потребителей пройдет в течение пяти дней", - сказал Бирюков.

По нормативу отопление включают в Москве когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает плюс восьми градусов. В первую очередь тепло получат школы, детские сады, больницы, поликлиники, социальные объекты и жилые дома. К отопительному сезону в Москве подготовлено более 72,5 тыс. зданий.

По прогнозам синоптиков, до конца сентября в Москве ожидается прохладная, сырая погода с температурой на 1-2 градуса ниже нормы. В прошлом году отопительный сезон в столице начался 4 октября.