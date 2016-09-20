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Начинается подача тепла на городские объекты в Москве

Москва
20 сентября, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Подключение всех потребителей пройдет в течение пяти дней
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Коммунальщики приступили к пуску тепла на городские объекты в Москве. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"Сегодня по поручению мэра мной подписано распоряжение о пуске тепла. Работы будут вестись поэтапно. Подключение всех потребителей пройдет в течение пяти дней", - сказал Бирюков.

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По нормативу отопление включают в Москве когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает плюс восьми градусов. В первую очередь тепло получат школы, детские сады, больницы, поликлиники, социальные объекты и жилые дома. К отопительному сезону в Москве подготовлено более 72,5 тыс. зданий.

По прогнозам синоптиков, до конца сентября в Москве ожидается прохладная, сырая погода с температурой на 1-2 градуса ниже нормы. В прошлом году отопительный сезон в столице начался 4 октября.

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