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Центральный участок оранжевой линии метро Москвы закроют на сутки 25 сентября

Москва
20 сентября, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
На нем предстоит провести работы по капитальному ремонту пути
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центральный участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена закроется в ближайшее воскресенье, 25 сентября, для проведения ремонтных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"В ближайшее воскресенье, 25 сентября 2016 года, в течение всего дня будет прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции "Проспект Мира" до станции "Октябрьская". Станции "Сухаревская", "Тургеневская", "Китай-город" и "Третьяковская" будут закрыты для пассажиров. Ограничения в движении вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути", - сказали в пресс-службе.

В течение всего дня движение поездов по Калужско- Рижской линии будет осуществляться только на участках "Новоясеневская" - "Октябрьская" и "Проспект Мира" - "Медведково". На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции "Тургеневская" и "Сухаревская". Через станцию "Китай-город" будет осуществляться перевозка пассажиров только по Таганско- Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии. Также будут закрыты переходы между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Тургеневская" - "Сретенский Бульвар".

Во время данного удлиненного технологического окна будут выполнены все основные виды работ для оздоровления путевой инфраструктуры. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 26 сентября, с 5 часов 30 минут.

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