Открылась подписка на анонсы трансляций московского сервиса "Окно в город"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москвичи смогут подписаться на анонсы трансляций сервиса "Окно в город". Как сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы, во вторник на интернет-странице сервиса появилась соответствующая функция.

"Пользователю достаточно ввести свой адрес электронной почты в форме в верхней части страницы и нажать кнопку "Быть в курсе", чтобы заранее получать уведомления о запланированных трансляциях. После оформления подписки на указанный адрес придет подтверждение регистрации. Пользователи будут получать анонсы новых трансляций сразу же после того, как они появятся на странице сервиса - им не придется регулярно заходить на сайт или следить за новостями", - сказали в пресс-службе.

Сервис онлайн-трансляций массовых мероприятий с камер городской системы видеонаблюдения "Окно в город" запущен в декабре 2014 году. За время работы сервиса москвичи смогли оценить обстановку на более чем 30 городских мероприятий. С начала 2016 года на странице сервиса прошли трансляции нескольких городских фестивалей и культурных акций, автопробегов, репетиций и Парада Победы, акции "Бессмертный полк", а также Дня города. Анонсы трансляций будут особенно полезны автомобилистам, так как на период проведения массовых мероприятий часто ограничивается движение на улицах Москвы, и водители смогут оперативно отслеживать дорожную ситуацию.