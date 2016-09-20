Городской блошиный рынок пройдет в Музее Москвы 25 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Городской блошиный рынок, продолжающий традицию знаменитых антикварных развалов Берлина, Парижа и других европейских городов, пройдет 25 сентября во дворе Музея Москвы.

Как сообщили в столичном департаменте культуры, в последнее воскресенье месяца на летней площадке Музея Москвы открываются лавочки брокантов, участие в которых принимают сотни москвичей с личными старинными вещами на продажу, собираются коллекционеры.

"Первый рынок прошел во дворе Музея Москвы в 2014 году, в сентябре 2016 года состоится двадцатая встреча любителей-антикваров и поклонников вещей с историей. Проект задуман Музеем Москвы как дополнительная возможность встретиться с историей города и познакомиться с его настоящей жизнью", - отмечается в сообщении.

Городской блошиный рынок организован таким образом, что здесь можно провести целый день с семьей. Пока дети будут развлекаться в детском центре музея, взрослые смогут приобрести уникальную вещь в подарок или свою коллекцию, поискать клад на развале, послушать музыку, поучаствовать в танцевальном мастер-классе, выпить кофе, сделать на память снимок в ретро-фотостудии по технологии начала ХХ века.

Начнет музыкальную программу в 11:00 мск "Шагающий" духовой оркестр под руководством Валерия Букреева. В 13 часов выступит Театрально-музыкальное трио Le babieu, в репертуаре которого хиты советской и зарубежной эстрады в уникальных ретро-аранжировках, органично сочетающиеся с русскими народными песнями. В 15:00 мск ансамбль Фарбренген сыграет зажигательную клезмерскую музыку, прозвучат песни на идиш и русском языках в исполнении неизменного солиста и руководителя ансамбля Михаила Альтшуллера.

Для детей открыта специальная зона обмена игрушками. Кроме маркета посетители смогут посетить выставку к 120-летию Музея Москвы - "Азбука Музея" - самое масштабное представление разнообразной коллекции музея.