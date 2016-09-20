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Пермский театр, приехавший на гастроли, потерял кота-артиста на Ярославском вокзале Москвы

Москва
20 сентября, 15:13 UTC+3
Вечером во вторник должен состояться первый спектакль на московской сцене с участием кота Семена
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© АГН "Москва"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пермский театр "У Моста", который накануне прибыл на гастроли в Москву, потерял кота-артиста по кличке Семен на Ярославском вокзале столицы. Об этом сообщили актеры на своей старичке в сети Facebook.

"По прибытии в Москву? в районе Ярославского вокзала, при загадочных обстоятельствах исчез (или ушел к конкурентам?!) наш талантливый артист, любимец публики - кот Семен!!! Мы не понимаем, как это могло произойти, ведь уже 22.09 у нашего артиста Семена должен состояться его первый спектакль на московской сцене. Сема очень готовился к этим гастролям, много репетировал - ведь он не просто артист. Вокруг него крутится весь сюжет спектакля "Лейтенант с Инишмора", - сообщили актеры театра.

Всех, кто видел черного кота с белой грудкой, фотография которого размещена на странице театра в социальной сети, просят сообщить по телефону: +7 (992) 200-18-11.

Гастроли театра под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Федотова пройдут в Москве с 21 по 25 сентября на сцене Театра ГИТИС, где будут показаны только пьесы известного ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Всего в афише значится пять спектаклей, ранее сообщили ТАСС устроители тура.

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