В Москве в рамках программы шаговой доступности построено 29 храмов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двадцать девять храмов возведено в Москве с 2010 года по программе строительства православных храмов шаговой доступности в спальных районах города. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки строительства храмов в столице.

"Построено 29 храмов, 15 из них полностью введены в эксплуатацию", - сообщили в пресс-службе. Еще 47 храмов строится. Всего под строительство по этой программе выделено более 200 земельных участков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что общая сумма пожертвований на строительство храмов в Москве в 2015 году составила более 2,3 млрд рублей.

"Несмотря на непростые условия, в которых реализуется программа, в 2015 году нам удалось собрать более 2 млрд рублей", - сказал патриарх на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов. Он пояснил, что "1 млрд 100 млн составили пожертвования через финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви, 1 млрд 207 млн прибыли на приходы и деньгами, и произведенной работой".

Программа строительства православных храмов развернута с 2010 года во всех административных округах столицы, кроме Центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы города храмами шаговой доступности. Проект реализуется полностью на пожертвования граждан и организаций. Сроки реализации программы не определены, кураторы прогнозируют, что она продлится еще 15-20 лет.

Изначально планировалось построить 200 храмов, но после присоединения новых территорий к столице, кураторы высказывались о необходимости возведения уже 350 святынь. Патриарх Кирилл ранее заявлял, что столица занимает последнее место среди всех регионов России по соотношению храмов и православного населения. По его словам, для достижения среднего значения по России в Москве необходимо построить порядка 600 храмов.