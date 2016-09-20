Шесть случаев вандализма в поездах "Ласточка" зафиксировано на МЦК за 10 дней работы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" с начала запуска пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК) шесть раз стали объектами противоправных действий вандалов. Об этом сообщили в управлении Московской железной дороги (МЖД).

"За первые 10 дней в новых электропоездах хулиганы разбили два стекла автоматической двери и один салонный стеклопакет, сломали дверь туалетной комнаты, разрисовали вагон граффити и украли огнетушитель с аварийным молотком", - сказали в управлении.

Железнодорожники обеспокоены сложившейся ситуацией, так как в первую очередь вандалы ухудшают условия проезда пассажиров. В МЖД обратились к пассажирам бережно относиться к подвижному составу.

"В современных поездах "Ласточка" созданы все условия для комфортной поездки, однако действия вандалов негативно отражаются на качестве предоставляемых услуг", - отметил собеседник агентства. За первые десять дней работы "Ласточки" перевезли по МЦК почти 2 млн. человек.