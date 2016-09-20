В полиции опровергли информацию о нападении на инкассаторов на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию об ограблении инкассаторов на юго-востоке Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, "никакого нападения на инкассаторов, как сообщают некоторые СМИ, на юго-востоке Москвы не зафиксировано".

По данным главка, было совершено нападение на мужчину. "Двое неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку в Луговом проезде, после чего скрылись на автомашине марки "Мерседес". Для их поиска в городе объявлен план "Перехват", - сказали в пресс-службе.

На месте преступления работает оперативная группа, сумма похищенного устанавливается.