Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В полиции опровергли информацию о нападении на инкассаторов на юго-востоке Москвы

Москва
20 сентября, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
По данным полицейских, двое неизвестных отобрали у мужчины сумку в Луговом проезде, сумма похищенного устанавливается
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию об ограблении инкассаторов на юго-востоке Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, "никакого нападения на инкассаторов, как сообщают некоторые СМИ, на юго-востоке Москвы не зафиксировано".

По данным главка, было совершено нападение на мужчину. "Двое неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку в Луговом проезде, после чего скрылись на автомашине марки "Мерседес". Для их поиска в городе объявлен план "Перехват", - сказали в пресс-службе.

На месте преступления работает оперативная группа, сумма похищенного устанавливается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры
6
В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе
15
Как выглядят новые станции московского метро
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом
2
Лавров отправился в штаб-квартиру ООН пешком
3
Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собой
4
В Москве начали включать отопление
5
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам
6
Голливудская актриса Меган Фокс после пяти лет замужества подала на развод
7
Де Мистура: ситуация с обстрелом гумконвоя в Сирии полностью меняет ситуацию
Темы дня
Реклама