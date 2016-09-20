Госслужащих в Москве планируют обязать сообщать руководству о своих аккаунтах в соцсетях

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Гражданских госслужащих, а также желающих поступить на госслужбу в Москве предлагают обязать сообщать работодателю о своих аккаунтах в соцсетях и других страницах в интернете, где они размещали общедоступную информацию и свои персональные данные. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Мосгордумы. Текст законопроекта и пояснительная записка опубликованы во вторник на сайте столичного парламента.

В пояснительной записке отмечается, что предлагается внести изменения в закон "О государственной гражданской службе города Москвы" для приведения в соответствие с федеральным законодательством. Законопроект, в частности, расширяет перечень ограничений, связанных с гражданской службой.

"Законопроектом устанавливается обязанность гражданских служащих и претендентов на замещение должностей гражданской службы представлять представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и/или страниц сайтов в сети интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, гражданский служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать", - говорится в пояснительной записке.

В записке отмечается, что по решению представителя нанимателя уполномоченные гражданские служащие обрабатывают общедоступную информацию, размещенную кандидатами и действующими гражданскими служащими в интернете, а также проверяют достоверность и полноту представленной информации.

В записке добавляется, что, кроме того, гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае непредставления сведений о размещении в интернете своих персональных данных.