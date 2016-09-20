В проекте "Активный гражданин" разыграют билеты на Елку мэрии Москвы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пользователи проекта "Активный гражданин", не пропустившие ни одного голосования в течение осени, смогут претендовать на билеты на Елку мэрии Москвы - 2017. Об этом во вторник сообщили в пресс- службе проекта.

"С 20 сентября в проекте "Активный гражданин" стартует акция, победители которой отправятся на новогоднее представление столицы - Елку мэрии Москвы - 2017. Чтобы стать претендентом на победу в акции, нужно не пропустить ни одного голосования в течение сентября, октября и ноября", - сказали в пресс-службе.

Тем, кто выполнит это условие, на почту придет специальный промокод. Активировав его на сайте или в мобильном приложении проекта "Активный гражданин", они станут участниками акции и потенциальными обладателями приглашений на новогоднее представление.

По итогам акции генератор случайных чисел выберет 700 победителей. Их имена и уникальные идентификаторы пользователей (УИП) появятся в новостях проекта 5 декабря. В этот же день они получат уведомление о победе в акции на адрес электронной почты, указанный в профиле участника проекта, и смогут забронировать от одного до трех билетов на Елку мэрии Москвы - 2017.