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В центре Москвы полиция не допустила акцию протеста таксистов

Москва
20 сентября, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Собравшиеся планировали провести митинг против новых тарифов "Яндекс.Такси"
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции не допустили проведения в центре Москвы акции протеста таксистов против понижения тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора "Яндекс.Такси", передает корр. ТАСС с места событий.

Во вторник вечером несколько таксистов на своих машинах попытались провести на улице Тимура Фрунзеакцию протеста против новых тарифов "Яндекс.Такси". Прибывшие на место сотрудники полиции уведомили собравшихся о неправомерности их акции, после чего таксисты уехали. Полиция никого на месте не задерживала, передает корр. ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили, что у офиса компании собралось несколько машин. "В какой-то момент сообщалось, что проезжую часть перекрыли. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые оперативно среагировали на ситуацию", - сказали в пресс-службе, добавив, что "согласованного митинга с властями не планировалось". "К нам они тоже не обращались. О том, что планируется митинг, мы не знали. Узнали о нем только из СМИ", - отметил собеседник агентства.

Накануне сервис "Яндекс.Такси" снизил минимальную стоимость поездок на всех тарифах. Минимальная стоимость поездки по тарифу "Эконом" уменьшилась в два раза - с 199 до 99 рублей. Для тарифов "Комфорт", "Комфорт+" и "Минивэн" стоимость минимальной поездки снизилась на 100 рублей до 199 рублей, для тарифа "Бизнес" - до 299 рублей.

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