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"Европейские" археологические находки покажут в Москве

Москва
21 сентября, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В экспозиции будут представлены артефакты западного происхождения, найденные в ходе работ по программе "Моя улица"
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выставка "Европейцы в Москве", на которой покажут артефакты западного происхождения, откроется в Музее Москвы 22 сентября. Часть из них нашли во время недавнего благоустройства городских улиц, сообщается на сайте столичной мэрии.

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"Экспозицию, посвященную находкам программы "Моя улица", запустят в рамках выставки "Тверская и не только". Москвичам покажут около 30 редких экспонатов, изготовленных в Западной Европе. Это артефакты как из фондов музея, так и найденные археологами совсем недавно", - отмечается в сообщении.

Так, во время городского благоустройства удалось обнаружить фрагменты сосудов типа "рейнский каменный товар" (керамика из очень плотной, твердой, как камень, глиняной массы, полевого шпата и кварца) XVII-XIX века из Германии, фарфоровую статуэтку "Женщина с ребенком на руках" второй половины XIX века, немецкий садовый керамический светильник рубежа XIX-XX веков и многое другое.

Кроме того, посетители выставки увидят артефакты, найденные на территории Китай-города еще в 1990-е годы. Один из самых эксклюзивных - стеклянный орнаментированный штоф XVII века в стиле венецианской филиграни. Среди экспонатов также сигнальный латунный рожок с готической надписью (Германия, XVIII-XIX века), торговые свинцовые пломбы (Западная Европа, XVII-XIX века), бутыль с надписью в клейме Balsam (Германия, XIX век).

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

Находки, связанные с жизнью иностранцев в Москве, есть и на самой выставке "Тверская и не только". Это и голландские курительные трубки, и разного назначения сосуды с иноязычными надписями, модные пряжки, появившиеся на головных уборах и обуви москвичей по европейскому обычаю в XVIII веке. С традициями европейцев, живших в Москве, связаны и немецкоязычные надгробия XVII века с Мытной улицы.

Среди "европейских" артефактов "Моей улицы" находили и подделки под западные образцы. Так, археологи обнаружили горлышко стеклянного штофа с клеймом London, который оказался польской подделкой XIX века. Выставка продлится до 16 октября.

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