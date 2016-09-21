Строительство парка развлечений "Остров мечты" в Москве вступило в активную фазу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Строители начали активную фазу строительства парка развлечений "Остров мечты", расположенного в Нагатинской пойме на юге Москвы. Об этом в среду журналистам сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, "сейчас завершаются монолитные работы по подземному одноуровневому паркингу, начаты работы по устройству несущих конструкций досуго-развлекательной и тематической зон".

Антосенко напомнил, что комплекс будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку, общая площадь всего объекта составит 264,3 тыс. квадратных метров. Подход к зданию будет организован по пешеходной аллее с фонтанной линией, начинающейся от проспекта Андропова. Главный фасад здания напоминает "Замок Спящей Красавицы", который является знаковым символом "Диснейленда". В подземной автостоянке с эксплуатируемой кровлей и на прилегающей территории предусмотрено 3531 машиноместо.

Центральным ядром станет крытый тематический парк "Остров мечты", который будет напоминать "Диснейленд", но с национальными особенностями. На его территории разместится парк киностудии "Союзмультфильм". Более половины тематических зон отдадут отечественным мультяшным героям. Это будет первый в России всесезонный парк развлечений, вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе.

Застройка предусмотрена на участках поймы, которые в настоящее время заасфальтированы, либо ранее использовались для складирования мусора. Большая часть Нагатинской поймы останется свободной от застройки, с максимальным сохранением природной составляющей, и будет благоустроена как общедоступный ландшафтный парк с пешеходными и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками, пляжной зоной.

Транспортную доступность парка развлечений будут обеспечивать платформа "ЗИЛ" МЦК, а также станция метро "Технопарк" Замоскворецкой линии. От станции метро к детскому парку планируется соорудить специальный переход через проспект Андропова. Завершить строительство планируется в 2018 году.