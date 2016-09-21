Более 90% рейсов коммерческие перевозчики Москвы выполняют точно по расписанию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 90% коммерческих рейсов в Москве выполняется без отклонений от расписания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", несоблюдение графика обычно связано с общей дорожной ситуацией.

"Мониторинг Центра организации дорожного движения показал, что более 90% коммерческих рейсов выполняется без отклонений от расписания", - говорится в сообщении.

Одно из новых требований к частным перевозчикам - оборудовать автобусы системой ГЛОНАСС/GPS. Это условие прописано в государственном контракте, который обязателен для всех транспортных компаний, желающих работать на городских маршрутах в Москве. Так обеспечивается строгий контроль за соблюдением расписания и других параметров безопасности перевозки.

Оборудование ГЛОНАСС автоматически передает данные в информационную систему Центра организации дорожного движения. Сотрудники Центра проверяют соблюдение интервалов движения, анализируют скорость автобусов. За систематичные нарушения перевозчики получают штрафные баллы, которые в итоге уменьшают оплату их работы по итогам месяца. Контроль работы маршрута также проводят сами компании-перевозчики: у них организованы собственные диспетчерские центры. Их сотрудники оперативно реагируют на изменения дорожной ситуации, при необходимости меняют интервалы движения каждого автобуса.

С этого года коммерческие перевозчики в Москве перешли на новую схему работы. Во всех коммерческих автобусах должны приниматься к оплате все городские билеты ("Тройка", ТАТ, "Единый", "90 минут"), а московские льготники могут бесплатно проезжать по социальной карте москвича в любом городском автобусе.