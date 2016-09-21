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Велопарад в поддержку Всемирного дня без автомобиля пройдет в Москве

Москва
21 сентября, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Ожидается, что в нем примут участие до 20 тыс. человек. По окончании велопарада пройдет эколого-просветительский праздник
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Велопарад и эколого-просветительский праздник, посвященный Всемирному дню без автомобиля, пройдут в Москве 24 сентября. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, сбор участников осеннего Московского велопарада запланирован в 11:00 мск в Останкинском проезде и на Звездном бульваре.

"Старт состоится на Звездном бульваре в полдень. Колонна проедет по перекрытым центральным улицам и набережным до парка "Красная Пресня". Финиш ожидается в 13:30 мск в парке "Красная Пресня", где с 14 часов начнется эколого-просветительский праздник", - уточнили в пресс- службе.

Ожидается, что в Московском велопараде примут участие до 20 тыс. человек. Велопарад не является спортивной гонкой, стать участником может любой желающий на любом велосипеде, для этого необходимо лишь ознакомиться с правилами, размещенными на официальном сайте события.

На финишной площадке велопарада, в парке "Красная Пресня", пройдет эколого-просветительский праздник семейного формата, на котором все гости смогут принять участие в костюмированном красочном велокарнавале, разнообразных мастер-классах, принять участие в интерактивных развлечениях, посвященных здоровому образу жизни и охране окружающей среды.

Например, все желающие смогут поучаствовать в "виртуальной велопрогулке" по природным паркам Москвы. Участники велокарнавала, которые оденутся в костюмы героев отечественных фильмов и мультфильмов, получат специальные призы от киностудии им. Горького. Участники праздника смогут также послушать выступления музыкальных коллективов и получить на память сувенирную продукцию с символикой мероприятия.

Всемирный день без автомобиля впервые был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Москва присоединилась к акции в 2008 году. Кроме того, с 2014 года департамент транспорта Москвы 22 сентября предложил проводить акцию "На работу на велосипеде". В этом году акция пройдет в течение всей рабочей недели - с 19 по 23 сентября.

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