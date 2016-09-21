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Власти Москвы: городские ресурсы стали подвергаться DDoS-атакам в четыре раза чаще

Москва
21 сентября, 12:11 UTC+3
Средний объем трафика при DDoS-атаке по сравнению с 2015 годом увеличился на 40%
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Интенсивность атак на городские информационные системы выросла в Москве по сравнению с 2015 годом в четыре раза. Об этом в среду сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

"За первое полугодие 2016 года было отражено больше DDoS-атак на городские информационные системы, чем за весь 2015 год. Средний объем трафика при DDoS-атаке по сравнению с прошлым годом увеличился на 40%, а интенсивность - на 400%", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя департамента Александра Горбатько.

По его словам, также регулярно совершаются попытки взлома городских сервисов и систем управления, фишинговые и спам-атаки. "До 70% писем, поступающих в почтовую систему правительства Москвы, являются спамом", - отметил Горбатько.

Замруководителя департамента подчеркнул, что стратегия города в этой области включает систему единой идентификации пользователей городских сервисов, размещение систем в городском защищенном центре обработки данных (ЦОД), повышение осведомленности пользователей о киберугрозах и правилах работы в информпространстве и др. Кроме того, город регулярно привлекает на контрактной основе специалистов, проверяющих информационные системы на прочность.

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