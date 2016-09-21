Летние фестивали цикла "Московские сезоны" охватили более 30 площадок города

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фестивали, которые проходили в Москве в течение лета, посетили от 2,5 до 8 млн человек. Об этом сообщил в среду на заседании президиума городского правительства глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В этом году мы предложили москвичам целый цикл сменяющих друг друга фестивалей под единым брендом "Московские сезоны". Мы расширили географию размещения фестивалей, предложили площадки не только в центре, но и в округах. Всего задействовано более 30 площадок", - сказал Немерюк. По его словам, летние фестивали цикла "Московские сезоны" посетили от 2,5 до 8 млн. человек.

Сезон городских фестивалей "Московское лето" включал "Наш продукт" (с 9 по 19 июня), который посетили 3,8 млн. человек, и где было реализовано 12,6 тонн мясной и молочной продукции. "Московское мороженое" (с 24 июня по 10 июля) посетили свыше 5 млн. человек, в том числе порядка 2 млн. детей. За время его проведения было реализовано свыше 95 тонн более 150 видов мороженого и 17,6 тыс. литров прохладительных напитков. В кулинарных мастер-классах приняли участие 22 тыс. взрослых, в квестах и концертах - свыше 63,2 тыс. гостей.

Фестиваль "Московское варенье. Дары природы" (с 15 июля по 7 августа) стал самым популярным - его посетили более 8 млн. человек, было реализовано 80 тонн варенья, 20 тонн меда и 100 тонн других сладостей (печенье, пастила, мармелад). На фестивале "Снова в школу" (с 24 августа по 4 сентября) побывали 2,5 млн. человек, реализовано свыше 3 тыс. комплектов школьной формы, 2,5 тыс. учебников, более 1 тыс. рюкзаков. Всего было организовано свыше 2,9 тыс. различных культурных и познавательных мероприятий.

Осенью "Московские сезоны" продолжились фестивалем "Московское кино" (9-18 сентября), который посетили порядка 5 млн. человек. Было организовано более 2 тыс. различных мероприятий (мастер-классы, уличные шоу, концерты). Реализовано тематических сувениров и товаров на сумму более 100 млн. рублей (антикварные и винтажные вещи, диски с кинофильмами, виниловые пластинки). Самыми посещаемыми стали дни фестиваля, совпавшие с празднованием Дня города (10 и 11 сентября) - 2,4 млн. человек.

"На этой неделе у нас начинается фестиваль "Золотая осень", он пройдет с 23 сентября по 9 октября. Предусмотрена торгово-развлекательная программа на 49 площадках", - отметил Немерюк, уточнив, что фестиваль включает в себя "Мясную неделю" (23-29 сентября), "Сырные дни" (30 сентября - 2 октября) и "Рыбную неделю" (3-9 октября). Завершит "Московские сезона" этого года фестиваль "Путешествие в Рождество", который пройдет с 16 декабря по 12 февраля.