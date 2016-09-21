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На торжества в Москву съехались более 400 наместников и настоятелей монастырей

Москва
21 сентября, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В 2016 году отмечается 1000-летие русского присутствия на Святой горе Афон
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. На основные торжества в честь 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон в Москву съехались более 400 игуменов и игумений монастырей Русской православной церкви. Об этом сказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя, давая старт торжествам.

"Здесь присутствует более 400 игуменов и игумений (наместников и настоятелей - прим. ТАСС) монастырей Русской церкви, и прибыли (они) сюда, чтобы обсудить актуальные проблемы монашества, традиций, обменяться опытом монашеского делания", - сказал патриарх.

Наместники и настоятели монастырей примут участие в международной научной конференции "Святая гора Афон и русское монашество" и в юбилейных торжествах, которые проходят в Москве 21-24 сентября.

В 2016 году отмечается 1000-летие русского присутствия на Святой горе Афон. Для организации торжеств, посвященных памятной дате, были созданы рабочая группа при президенте РФ, которую возглавил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, и организационный комитет Русской православной церкви, который возглавил председатель отдела внешних связей митрополит Иларион (Алфеев). Оператором торжеств выступил Фонд святителя Василия Великого.

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