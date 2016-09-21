На торжества в Москву съехались более 400 наместников и настоятелей монастырей

"Спартак" проиграл хабаровскому СКА и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 13:54
При чем здесь Лужков: что москвичи помнят о своем старом мэреПолитика 21 сентября, 13:53
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:22
Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойнаяОбщество 21 сентября, 13:21
Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира со включенным микрофономСпорт 21 сентября, 13:20
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страныМеждународная панорама 21 сентября, 13:15
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказанияПроисшествия 21 сентября, 13:11
Кубань представит на форуме "Сочи-2016" проект стоянок для яхтЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:10
Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместные учения в АрктикеАрмия и ОПК 21 сентября, 13:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. На основные торжества в честь 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон в Москву съехались более 400 игуменов и игумений монастырей Русской православной церкви. Об этом сказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя, давая старт торжествам.
"Здесь присутствует более 400 игуменов и игумений (наместников и настоятелей - прим. ТАСС) монастырей Русской церкви, и прибыли (они) сюда, чтобы обсудить актуальные проблемы монашества, традиций, обменяться опытом монашеского делания", - сказал патриарх.
Наместники и настоятели монастырей примут участие в международной научной конференции "Святая гора Афон и русское монашество" и в юбилейных торжествах, которые проходят в Москве 21-24 сентября.
В 2016 году отмечается 1000-летие русского присутствия на Святой горе Афон. Для организации торжеств, посвященных памятной дате, были созданы рабочая группа при президенте РФ, которую возглавил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, и организационный комитет Русской православной церкви, который возглавил председатель отдела внешних связей митрополит Иларион (Алфеев). Оператором торжеств выступил Фонд святителя Василия Великого.