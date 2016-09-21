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По программе переселения из ветхого жилья в Москве в 2016 году построят 20 домов

Москва
21 сентября, 13:30 UTC+3
Все жилые здания возводятся по индивидуальным проектам, квартиры сдаются с отделкой и минимальным набором бытовой техники
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Для переселенцев из домов "сносимых" серий за счет городского бюджета планируется построить 20 домов в этом году. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Наибольшее количество - 10 домов появится в Западном округе столицы, восемь домов появится в Северо-Восточном округе, в основном, в Южном Медведкове в микрорайонах 1, 2, 3", - отметил Бочкарев. Всего же, по его словам, для жителей хрущевок с 2012 по 2015 годы в столице было возведено 92 дома общей площадью более 1,6 млн кв. метров.

Бочкарев подчеркнул, что жильцы получают квартиры в районе своего проживания. Все жилые здания возводятся по индивидуальным проектам, квартиры сдаются с отделкой и минимальным набором бытовой техники. Как правило, это дома 17 и более этажей.

При строительстве зданий применяются только экологически чистые современные стройматериалы. В каждом доме устанавливаются системы отопления и вентиляции с автоматическим регулированием, водосберегающее оборудование, в зданиях также предусмотрены энергоэкономичные светильники с высокой степенью светоотдачи.

На дворовых территориях проводится комплексное благоустройство - высаживаются деревья, кустарники, газоны, оформляются цветники. Для жителей оборудуются детские и спортивные площадки. Кроме этого, в домах и на прилегающей территории имеются все необходимые приспособления для доступа маломобильных групп населения.

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