Синоптики объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности из-за ожидаемых ливней

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Синоптики объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности из-за ожидаемых ливнейМосква 21 сентября, 14:45
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды объявлен в Москве и Подмосковье на 22 сентября в связи с ожидаемыми сильными дождями. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - уточнили в метеослужбе. Такое же предупреждение действует и в других областях Центральной России - Тверской, Смоленской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Рязанской.
Также действует предупреждение об усилении ветра. "21 сентября в Тамбовской, 22 сентября в Московской, 22-23 сентября в Тверской областях - сильный дождь, ветер до 18 м/ с", - уточнили в метеослужбе.
По данным синоптиков, в четверг в Москве и области в течение дня может выпасть до 15 мм осадков, что составляет почти четверть сентябрьской нормы (65 мм).
"Вероятность осадков 95%", - отметили в метеослужбе. В пятницу дожди будут не столь интенсивными - ожидается до 5 мм осадков.