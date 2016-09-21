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Синоптики объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности из-за ожидаемых ливней

Москва
21 сентября, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В четверг в столице может выпасть почти четверть сентябрьской нормы осадков
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды объявлен в Москве и Подмосковье на 22 сентября в связи с ожидаемыми сильными дождями. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - уточнили в метеослужбе. Такое же предупреждение действует и в других областях Центральной России - Тверской, Смоленской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Рязанской.

Также действует предупреждение об усилении ветра. "21 сентября в Тамбовской, 22 сентября в Московской, 22-23 сентября в Тверской областях - сильный дождь, ветер до 18 м/ с", - уточнили в метеослужбе.

По данным синоптиков, в четверг в Москве и области в течение дня может выпасть до 15 мм осадков, что составляет почти четверть сентябрьской нормы (65 мм).

"Вероятность осадков 95%", - отметили в метеослужбе. В пятницу дожди будут не столь интенсивными - ожидается до 5 мм осадков.

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