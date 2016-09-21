В Москве за купальный сезон на водоемах погибли 37 человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) за купальный сезон спасли на водоемах Москвы 143 человека, зарегистрирована гибель 37 купающихся. Об этом в среду журналистам сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах Василий Марьян.

"За купальный сезон на водоемах Москвы произошло 170 происшествий, при которых спасены 143 человека и погибли 37", - сказал Марьян, отметив, что в 2015 году на водоемах столицы погибли 39 человек и были спасены 66.

За это время зафиксировано девять случаев спасения детей на воде. Один случай закончился трагически - на озере Бездонное утонула девушка 16 лет.

Руководитель МГПСС отметил, что анализ гибели людей на водоемах показал, что основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в запрещенных местах (97,3%) и купание в состоянии алкогольного опьянения (56,8%).

По словам Марьяна, на водоемах столицы каждый день отдыхали до 25 тысяч человек. Безопасность в местах купания ежедневно обеспечивали 410 спасателей и сотрудников ГИМС, а в особо жаркие дни их число удваивалось. За сезон было проведено около 25 тысяч патрулирований, в ходе которых было проведено более 72 тысяч профилактических бесед, замечаний и предостережений, было составлено 179 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, обеспечивалась безопасность более 260 социально значимых мероприятий на водных объектах столицы.