Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве за купальный сезон на водоемах погибли 37 человек

Москва
21 сентября, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Основными причинами несчастных случаев на воде остаются купание в запрещенных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) за купальный сезон спасли на водоемах Москвы 143 человека, зарегистрирована гибель 37 купающихся. Об этом в среду журналистам сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах Василий Марьян.

"За купальный сезон на водоемах Москвы произошло 170 происшествий, при которых спасены 143 человека и погибли 37", - сказал Марьян, отметив, что в 2015 году на водоемах столицы погибли 39 человек и были спасены 66.

За это время зафиксировано девять случаев спасения детей на воде. Один случай закончился трагически - на озере Бездонное утонула девушка 16 лет.

Руководитель МГПСС отметил, что анализ гибели людей на водоемах показал, что основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в запрещенных местах (97,3%) и купание в состоянии алкогольного опьянения (56,8%).

По словам Марьяна, на водоемах столицы каждый день отдыхали до 25 тысяч человек. Безопасность в местах купания ежедневно обеспечивали 410 спасателей и сотрудников ГИМС, а в особо жаркие дни их число удваивалось. За сезон было проведено около 25 тысяч патрулирований, в ходе которых было проведено более 72 тысяч профилактических бесед, замечаний и предостережений, было составлено 179 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, обеспечивалась безопасность более 260 социально значимых мероприятий на водных объектах столицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры
6
В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе
15
Как выглядят новые станции московского метро
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
2
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Маркин заявил о своей отставке
5
СМИ: сирийский военный самолет разбился под Дамаском
6
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
7
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
Темы дня
Реклама