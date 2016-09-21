МЧС: в Москве за летний период не зафиксировано ни одного лесного и торфяного пожара

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Благодаря принятым превентивным мерам в летний пожаро-опасный период на территории Москвы не допущено ни одного лесного и торфяного пожара. Об этом журналистам сообщил в среду начальник управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС РФ по Москве Дмитрий Ширлин.

"За летний пожароопасный период не было допущено ни одного природного пожара, это устойчивая тенденция в течение последних нескольких лет. Такого результата удалось достигнуть в результате принятия превентивных мер, которые были своевременно разработаны и приняты еще в мае этого года",- сказал Ширлин.

По его словам, специалисты управления заранее организовали и провели сезонную профилактическую работу в населенных пунктах Новой Москвы, в садовых товариществах, в детских оздоровительных лагерях. Проведена опашка лесных массивов, общая протяженность которой составила около 1,7 тыс. км, а также минерализация полос. Кроме того, отметил Ширлин, все лето проводилась расчистка сухого валежника в лесных массивах и лесопарковых зонах, а также своевременный вывоз мусора с территорий зон отдыха.

Представитель управления отметил, что группировка сил ГУ МЧС в летний период составляла более 2,3 тыс. человек личного состава и 1,2 тыс. единиц техники. Было организовано дежурство машин поливочно-моечной техники, которая более 250 раз привлекалась на тушение возгорания травы и техногенных пожаров.

Для контроля за пожарной обстановкой был организован авиационный мониторинг при помощи вертолетов и беспилотников, а для патрулирования особо опасных участков лесных массивов активно привлекались добровольные пожарные.

В свою очередь заместитель руководителя департамента ГОиЧС и пожарной безопасности Москвы Владимир Сченснович сообщил, что в 2017 году в столице и на территории Новой Москвы будет построено 13 новых пожарных депо, для которых закупят технику и оборудование на общую сумму 31 млрд рублей.