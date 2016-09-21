Московский омбудсмен выступила против выделения многодетных в отдельную очередь на жилье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила против выделения многодетных семей в отдельную очередь на предоставление жилья. Об этом она заявила в среду в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека РФ, на котором обсуждались проблемы обеспечения жилищных прав граждан.

"Было одно из предложений выделять многодетных в отдельную очередь. Мы против этого, потому что это будет ущемлять права других, не менее незащищенных слоев (населения)", - сказала Потяева.

Она также сообщила, что 60% обращений к ней связаны с жилищными проблемами. "В Москве это вал обращений поступает по незаконному снятию с жилищного учета, по выселению по решению суда на улицу просто", - информировала Потяева.