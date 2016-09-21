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Москва примет участие в Expo-2017 в Астане

Москва
21 сентября, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Столичные компании представят на ней свои достижения в сфере производства электроэнергии и сохранения энергообеспечения
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Москва планирует принять активное участие в выставке Expo-2017 в Астане. Об этом сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

"Expo-2017 станет еще одной отличной площадкой для сотрудничества и обмена опытом. Предстоящая выставка пройдет под девизом "Энергия будущего", и я думаю, она станет уникальной возможностью для московских компаний представить свои достижения в сфере производства электроэнергии и сохранения энергообеспечения", - сказал Черемин.

По его словам, Москва и Казахстан активно развивают экономическое сотрудничество. Казахстан занимает восьмую строчку в списке крупнейших экономических партнеров российской столицы. Черемин выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия двух мегаполисов. "Астана и Москва уверенно смотрят в будущее, наши страны поступательно идут вперед", - сказал глава департамента.

Аким Астаны Асет Исекешев сообщил, что существует очень много проектов, которые две столицы могли бы реализовать совместно, обмениваясь опытом и технологиями. "Ключевые задачи, которые мы ставим перед собой сегодня, улучшение качества жизни горожан и повышение эффективности работы городского хозяйства, создание привлекательных условий для ведения бизнеса и развития инноваций. У Москвы и Астаны очень похожие модели экономического развития, поэтому мы также хотели бы наладить активное сотрудничество между нашими бизнес-сообществами. Мы очень ждем московских коллег на предстоящей выставке Expo-2017", - сказал Исекешев.

В ходе делового форума, который прошел в рамках Дней Астаны в Москве, был подписан меморандум о сотрудничестве между управлением по инвестициям и развитию акимата города Астаны и департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. Стороны договорились о расширении международных отношений в сфере туризма, что позволит создать благоприятные условия для развития туризма в обеих столицах.

В рамках культурной программы Дней Астаны в Москве в выставочном центре "Рабочий и колхозница" на ВДНХ открылась выставка работ известных казахских художников и скульпторов "Запах полыни".

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