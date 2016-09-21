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Москвичей просят приносить сухие дубовые листья в столичный зоопарк

Москва
21 сентября, 16:55 UTC+3
Они будут использованы для оформления вольеров экспозиции "Ночной мир обезьян"
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация Московского зоопарка просит жителей столицы приносить сухие дубовые листья для оформления вольеров. Как сообщатся на сайте столичной мэрии, сдавать листья можно ежедневно до 1 ноября.

"Московский зоопарк планирует декорировать вольеры экспозиции "Ночной мир обезьян", где обитают лори и галаго, с помощью сухих дубовых листьев", - отмечается в сообщении.

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© Московский Зоопарк

Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры

Сухие дубовые листья от посетителей будут принимать ежедневно с 10:00 до 17:00 мск у служебного входа в павильоне "Приматы". Листья должны быть обязательно целыми, не рваными. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (499) 255-17-41.

Это уже не первый необычный декор, который придумали в Московском зоопарке. На стене около входа вскоре появятся граффити-ростомеры в виде животных. Все желающие смогут измерить свой рост в слонах, жирафах, пингвинах или сурикатах. Также пешеходный переход возле зоопарка дорисовали в виде зебры, а фонарные столбы покрасили в цвета шеи жирафа. Ранее в зоопарке также появились специальные автоматы с кормом для животных.

Зоопарк постепенно переходит на зимний график работы - он уже стал закрываться раньше, в теплые квартиры переезжают и питомцы зоосада. Например, слоновых и шпороносных черепах можно теперь увидеть в павильоне "Птицы и бабочки". Из-за холодных ночей в этом году переезд сухопутных черепах состоялся немного раньше обычного.

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