Москвичей просят приносить сухие дубовые листья в столичный зоопарк

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация Московского зоопарка просит жителей столицы приносить сухие дубовые листья для оформления вольеров. Как сообщатся на сайте столичной мэрии, сдавать листья можно ежедневно до 1 ноября.

"Московский зоопарк планирует декорировать вольеры экспозиции "Ночной мир обезьян", где обитают лори и галаго, с помощью сухих дубовых листьев", - отмечается в сообщении.

Сухие дубовые листья от посетителей будут принимать ежедневно с 10:00 до 17:00 мск у служебного входа в павильоне "Приматы". Листья должны быть обязательно целыми, не рваными. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (499) 255-17-41.

Это уже не первый необычный декор, который придумали в Московском зоопарке. На стене около входа вскоре появятся граффити-ростомеры в виде животных. Все желающие смогут измерить свой рост в слонах, жирафах, пингвинах или сурикатах. Также пешеходный переход возле зоопарка дорисовали в виде зебры, а фонарные столбы покрасили в цвета шеи жирафа. Ранее в зоопарке также появились специальные автоматы с кормом для животных.

Зоопарк постепенно переходит на зимний график работы - он уже стал закрываться раньше, в теплые квартиры переезжают и питомцы зоосада. Например, слоновых и шпороносных черепах можно теперь увидеть в павильоне "Птицы и бабочки". Из-за холодных ночей в этом году переезд сухопутных черепах состоялся немного раньше обычного.