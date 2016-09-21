Мосгордума рассмотрит вопрос об установке бюста маршалу Василевскому

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московская городская дума рассмотрит на ближайшем заседании вопрос об установке бюста маршалу А.М. Василевскому в столичном районе Щукино. Соответствующий проект постановления внесен председателем столичного парламента Алексеем Шапошниковым и опубликован на сайте думы.

"Предлагаю назначить дату первого чтения на сентябрь 2016 года и определить редактором (докладчиком) депутата Московской городской думы Е.В. Герасимова", - говорится в документе от имени Шапошникова. Проект постановления предлагает дополнить перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения бюстом А.М. Василевского, который планируется установить в центре парка на улице Маршала Василевского в районе Щукино.

Средства на создание и установку бюста выделит Российское военно-историческое общество. Стоимость работ оценивается в 5 млн рублей. Ранее комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала инициативу возведения бюста А.М. Василевского.

Александр Михайлович Василевский - советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны координировал действия фронтов в Сталинградской и Курской битвах, успешно провел операции по овладению Кенигсбергом и Восточной Пруссией. Руководил войсками в войне с Японией (1945). Министр ВС СССР (1949-1950), военный министр СССР (1950-1953).