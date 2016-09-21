Соцсеть знакомств по интересам заработала во всех парках Москвы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бесплатная социальная сеть знакомств по интересам стала доступна во всех городских парках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика проекта.

Тестирование сети ParkSeason ("Парк Сизон") началось в конце августа в парке "Сокольники". "Теперь сеть доступна во всех парках столичного департамента культуры с помощью которого удалось реализовать полноценную работу приложения во всех парках", - отметили в пресс-службе.

С помощью ресурса можно узнать, кто гуляет рядом с тобой в парке, а также найти попутчика для совместной велопрогулки, посещения кафе или выставки, а с наступлением зимы - найти компаньона для катания на лыжах, санках и коньках. На сегодняшний день приложение скачали более 40 тыс. пользователей.

Кроме того, ресурс пригодится тем, кто не планирует прекращать проводить время на свежем воздухе с приходом осени. В приложении, помимо знакомств, можно воспользоваться программами лояльности по аренде спортивного инвентаря, которые действуют на территориях парка Горького и "Сокольников". В зимнем сезоне пользователей ждут бонусные программы на прокат и заточку коньков сразу в нескольких крупных парках, а также специальные розыгрыши и квесты.

Мобильное приложение ParkSeason является полноценным справочником-гидом по паркам. Сейчас в приложении можно найти информацию о 80 парках и общественных пространствах Москвы, ближайшего Подмосковья и Санкт-Петербурга с подробными данными обо всех местах отдыха (около 6 тыс. объектов и 30 тыс. фотографий). База объектов пополняется ежедневно.