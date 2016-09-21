Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соцсеть знакомств по интересам заработала во всех парках Москвы

Москва
21 сентября, 18:06 UTC+3
С помощью ресурса можно узнать, кто гуляет рядом с тобой в парке, а также найти попутчика для совместной велопрогулки, посещения кафе или выставки
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бесплатная социальная сеть знакомств по интересам стала доступна во всех городских парках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика проекта.

Тестирование сети ParkSeason ("Парк Сизон") началось в конце августа в парке "Сокольники". "Теперь сеть доступна во всех парках столичного департамента культуры с помощью которого удалось реализовать полноценную работу приложения во всех парках", - отметили в пресс-службе.

С помощью ресурса можно узнать, кто гуляет рядом с тобой в парке, а также найти попутчика для совместной велопрогулки, посещения кафе или выставки, а с наступлением зимы - найти компаньона для катания на лыжах, санках и коньках. На сегодняшний день приложение скачали более 40 тыс. пользователей.

Кроме того, ресурс пригодится тем, кто не планирует прекращать проводить время на свежем воздухе с приходом осени. В приложении, помимо знакомств, можно воспользоваться программами лояльности по аренде спортивного инвентаря, которые действуют на территориях парка Горького и "Сокольников". В зимнем сезоне пользователей ждут бонусные программы на прокат и заточку коньков сразу в нескольких крупных парках, а также специальные розыгрыши и квесты.

Мобильное приложение ParkSeason является полноценным справочником-гидом по паркам. Сейчас в приложении можно найти информацию о 80 парках и общественных пространствах Москвы, ближайшего Подмосковья и Санкт-Петербурга с подробными данными обо всех местах отдыха (около 6 тыс. объектов и 30 тыс. фотографий). База объектов пополняется ежедневно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры
6
В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе
15
Как выглядят новые станции московского метро
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин считает лейтенанта полиции Нурбагандова настоящим героем
2
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
3
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
4
Чуркин: Керри в своем выступлении извратил заявления РФ об инциденте с конвоем в Сирии
5
МО РФ: ударный беспилотник коалиции находился над районом атаки на конвой ООН под Алеппо
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
Маркин заявил о своей отставке
Темы дня
Реклама