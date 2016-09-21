Свыше 500 тыс. человек посетили летние мероприятия в московском парке "Фили"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более полумиллиона человек посетили различные мероприятия в парке культуры и отдыха "Фили" за летний сезон. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"За лето в парке состоялось свыше 100 крупных мероприятий, которые посетило более полумиллиона человек", - сказали в пресс-службе.

Среди этих мероприятий - фестиваль "Культ плова", "День молодежи", "День семьи, любви и верности", "День физкультурника", конкурс "Голос парка". Также одним из самых масштабных спортивных мероприятий этого лета стал чемпионат России по футбольному фристайлу. Со всей страны приехали более 100 лучших спортсменов данной дисциплины.

Кроме того, особое внимание, по словам собеседника агентства, посетители уделили первому международному фестивалю интеллектуальной и виртуозной музыки "TOPFILIMUSIC-2016 ("Глубокая Радость"), который проходил на территории Летнего кинотеатра парка каждый четверг на протяжении всего лета. В рамках фестиваля состоялась серия концертов различных музыкантов - гитаристов, скрипачей, гармонистов, а также исполнителей.

В летнем сезоне для гостей парка были организованы занятия по английскому языку, хатха йоге, китайской каллиграфии, футболу, балету, зумбе. Для старшего поколения проводились уроки компьютерной грамотности, суставной гимнастики, скандинавской ходьбы. Молодежи было предложено принять участие в мастер-классах по саберфайтингу (боях на световых мечах - прим. ТАСС), футбольному фристайлу и робототехнике.

Парк культуры и отдыха "Фили" расположен на западе Москвы и занимает площадь в 280 га. Ежегодно его посещают более 7,5 млн человек. На территории парка находятся Кунцевское городище, одно из древнейших укрепленных поселений Москвы 11 века, ансамбль усадьбы Нарышкиных XVII-XIX веков. В настоящее время парк также обладает современной инфраструктурой, включая реконструированную набережную, летний кинотеатр, шахматный клуб, стационарные спортивные площадки, детский городок аттракционов и экстремальный веревочный парк.