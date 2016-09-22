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В Московском регионе ожидается дождливая, ветреная и холодная погода

Москва
22 сентября, 6:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС
Днем температура воздуха в Москве составит 8-10, по области будет от 6 до 11 тепла
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Южный циклон принесет в Москву непогоду - в четверг будет дождливо, ветрено и прохладно. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, с приближением циклона в столице будет падать давление и усилится ветер северной четверти, местами его порывы достигнут 12-17 м/с.

"Пройдут дожди, местами сильные. Днем температура воздуха в Москве составит 8-10, по области будет от 6 до 11 тепла, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, с переходом на южный, 3-8 м/с, местами с порывами до 12 - 17 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

В пятницу циклон, повернув на северо-запад и начав заполняться, все еще продолжит влиять на погоду в столичном регионе. Атмосферное давление начнет расти, будет облачно, пройдут дожди. Ночью в Москве столбики термометров покажут 6-8 градусов, по области 4-9 выше ноля. Днем в Москве воздух прогреется до 8-10, по области - до 7-12 градусов. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

В субботу в Москве и области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В столице ночью - 7-9, по области - от 4 до 9 тепла, днем в Москве будет 11-13, по области - 9-14 выше ноля. Ветер южной четверти, 5-10 м/с.

25 и 26 сентября в регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью - от 2 до 7 градусов выше нуля, днем - от 9 до 14 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

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