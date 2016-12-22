Скульпторы фестиваля "Ледовая Москва" используют две тысячи тонн льда

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Две тысячи тонн льда будет использовано для строительства ледяных скульптур фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который пройдет с 29 декабря по 8 января на Парке Победы. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
"Две тысячи тонн льда будет использовано для строительства ледовых скульптур во время фестиваля. Чтобы лед не таял, мы установили шатры с холодильными установками, они будут "нагнетать" температуру. Даже если температура будет подниматься выше плюсовой отметки, лед сохранит свои свойства", - сказал собеседник агентства.
Одним из главный развлечений фестиваля станет "Город сказок", где можно будет сфотографироваться на троне сказочной королевы, увидеть легендарный летучий корабль и дворец, в котором белочка грызет орешки, прокатиться в санях на тройке белоснежных лошадей и посмотреть на себя в ледяное зеркало из сказки о Белоснежке. В городке также поселится былинный богатырь, сказочная царевна и Конек-горбунок. Все скульптуры интерактивны.
Неподалеку от городка сказок развернется уличный кукольный театр "Улыбка" под руководством заслуженного артиста России Олега Шапова, который покажет новогодний спектакль "Приключения в зимнем лесу". "Ребята вместе со сказочными героями узнают тайну новогодних подарков, перевоспитают всех злодеев и, наконец, зажгут новогоднюю елку! Представление будет проходить каждый час с 12:10 до 19:30 мск", - пояснили в пресс-службе проекта.
По словам президента программы "В кругу семьи" Александра Ковтунца, на фестивале можно будет сфотографироваться на память с любимым героем или сказочным атрибутом. "А после, вдоволь насмеявшись и сделав массу фотографий, можно посмотреть представление уличного кукольного театра и шоу снеговиков, прокатиться с разнообразных горок и угоститься ароматной горячей выпечкой с крепким чаем", - отметил он.
Организаторы фестиваля готовят увлекательное ледовое "Путешествие по России", где посетителей ждет каскад ледовых горок. Так, на центральной площади ледовой Москвы будет расположена самая большая, 40-метровая ледовая композиция в виде Кремля, украшенная пятью башнями. Именно они станут волшебными проводниками в города России. Исторические памятники Санкт-Петербурга и Крыма, Волгограда, Кижей, Владимира, Владивостока и других городов - все из сверкающего льда.
29 декабря на торжественную церемонию открытия фестиваля приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга.
Интерактивная программа для детей и взрослых объединена идеей путешествия из Москвы по городам России. Посетители примут участие в шоу-представлениях, народных гуляниях, прокатятся с разнообразных ледяных горок, посетят рождественскую ярмарку. По замыслу организаторов проекта, "Ледовая Москва. В кругу семьи" обещает стать одним из самых запоминающихся новогодних событий.
II Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" состоится с 29 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Москве при поддержке правительства столицы. Место проведения: входная площадь парка Победы.
В прошлом году проект "Ледовая Москва. В кругу семьи" представлял собой ледовую Москву в миниатюре. Среди экспонатов выставки были копии исторических достопримечательностей столицы: Кремль, Большой театр, МГУ, Триумфальная арка, памятники А. С. Пушкину, Минину и Пожарскому. Для их строительства было использовано около 1 тыс. тонн льда.
Парк ледяных скульптур стал оживленным местом отдыха горожан и гостей столицы, его посетили около 400 тыс. человек. В дни новогодних каникул посетителям предлагалась анимационная программа: квесты и шоу-представление с участием 40 Дедов Морозов различных национальностей.