Скульпторы фестиваля "Ледовая Москва" используют две тысячи тонн льда

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Две тысячи тонн льда будет использовано для строительства ледяных скульптур фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который пройдет с 29 декабря по 8 января на Парке Победы. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Город сказок

"Две тысячи тонн льда будет использовано для строительства ледовых скульптур во время фестиваля. Чтобы лед не таял, мы установили шатры с холодильными установками, они будут "нагнетать" температуру. Даже если температура будет подниматься выше плюсовой отметки, лед сохранит свои свойства", - сказал собеседник агентства.

Одним из главный развлечений фестиваля станет "Город сказок", где можно будет сфотографироваться на троне сказочной королевы, увидеть легендарный летучий корабль и дворец, в котором белочка грызет орешки, прокатиться в санях на тройке белоснежных лошадей и посмотреть на себя в ледяное зеркало из сказки о Белоснежке. В городке также поселится былинный богатырь, сказочная царевна и Конек-горбунок. Все скульптуры интерактивны.

Кукольный театр

Неподалеку от городка сказок развернется уличный кукольный театр "Улыбка" под руководством заслуженного артиста России Олега Шапова, который покажет новогодний спектакль "Приключения в зимнем лесу". "Ребята вместе со сказочными героями узнают тайну новогодних подарков, перевоспитают всех злодеев и, наконец, зажгут новогоднюю елку! Представление будет проходить каждый час с 12:10 до 19:30 мск", - пояснили в пресс-службе проекта.

По словам президента программы "В кругу семьи" Александра Ковтунца, на фестивале можно будет сфотографироваться на память с любимым героем или сказочным атрибутом. "А после, вдоволь насмеявшись и сделав массу фотографий, можно посмотреть представление уличного кукольного театра и шоу снеговиков, прокатиться с разнообразных горок и угоститься ароматной горячей выпечкой с крепким чаем", - отметил он.

Кремль изо льда

Организаторы фестиваля готовят увлекательное ледовое "Путешествие по России", где посетителей ждет каскад ледовых горок. Так, на центральной площади ледовой Москвы будет расположена самая большая, 40-метровая ледовая композиция в виде Кремля, украшенная пятью башнями. Именно они станут волшебными проводниками в города России. Исторические памятники Санкт-Петербурга и Крыма, Волгограда, Кижей, Владимира, Владивостока и других городов - все из сверкающего льда.

29 декабря на торжественную церемонию открытия фестиваля приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга.

Интерактивная программа для детей и взрослых объединена идеей путешествия из Москвы по городам России. Посетители примут участие в шоу-представлениях, народных гуляниях, прокатятся с разнообразных ледяных горок, посетят рождественскую ярмарку. По замыслу организаторов проекта, "Ледовая Москва. В кругу семьи" обещает стать одним из самых запоминающихся новогодних событий.

Сроки проведения фестиваля

II Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" состоится с 29 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Москве при поддержке правительства столицы. Место проведения: входная площадь парка Победы.

В прошлом году проект "Ледовая Москва. В кругу семьи" представлял собой ледовую Москву в миниатюре. Среди экспонатов выставки были копии исторических достопримечательностей столицы: Кремль, Большой театр, МГУ, Триумфальная арка, памятники А. С. Пушкину, Минину и Пожарскому. Для их строительства было использовано около 1 тыс. тонн льда.

Парк ледяных скульптур стал оживленным местом отдыха горожан и гостей столицы, его посетили около 400 тыс. человек. В дни новогодних каникул посетителям предлагалась анимационная программа: квесты и шоу-представление с участием 40 Дедов Морозов различных национальностей.