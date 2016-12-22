Еще девять небоскребов появятся в "Москва Сити" к 2018 году

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число небоскребов в "Москва Сити" к 2018 году увеличится на девять зданий. Об этом в четверг сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на президента компании ПАО "Сити" Алексея Гаврилова.
"Всего здесь будет 22 здания общей площадью 4,5 млн кв. м недвижимости. На сегодняшний день 13 из них введено - это около 2,5 млн "квадратов", - сказал Гаврилов.
"Уже построены небоскребы "Око", "Эволюция", "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", башня "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц", "Меркурий". Помимо этого, введены деловой комплекс "Империя" и бизнес- центр "Северная Башня", мост "Багратион", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный комплекс "Афимолл-Сити".
Остальные объекты находятся на разных этапах строительства. Заканчивается строительство комплекса "IQ-квартал". Это тоже два здания. Одно сдадим в этом году, второе - в 2017-м. В следующем году завершится и строительство башни "Федерация. Восток", - добавил он.
Остальные постройки, по словам Гаврилова, появятся в Сити до конца 2018 года. Он также рассказал, что на территории делового центра возводят также четыре многофункциональных комплекса, конгресс-центр, парковочный комплекс и киноконцертный зал.
Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Здесь создается зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты и досуг. Общая площадь территории составляет около 100 га, из них 60 га предназначены под новую застройку. Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, все объекты в "Сити" планируется завершить к 2018 году.