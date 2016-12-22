Федотов просит проверить законность членства Каретниковой в Общественном совете ФСИН

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов просит ФСИН проверить законность назначения в Общественный совет ведомства правозащитницы Анны Каретниковой, которая недавно стала сотрудником УФСИН Москвы.

"Мне сказали, что у вас в Общественный совет вошел действующий сотрудник. Проверьте, пожалуйста", - сказал глава СПЧ в ходе заседания Совета, обращаясь к представителю ведомства. Федотов пояснил, что членами Общественных советов не могут быть госслужащие.

1 декабря пресс-служба УФСИН Москвы сообщила, что бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница Анна Каретникова приступила к работе в качестве ведущего аналитика управления. Сама Каретникова пояснила тогда ТАСС, что в ее обязанности входит контроль за соблюдением прав человека в столичных СИЗО.

На официальном сайте ФСИН Каретникова значится в составе Общественного совета ведомства в качестве члена Союза писателей России и члена правозащитного центра общества "Мемориал".