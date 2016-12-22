Свыше 1,2 тыс. семей военнослужащих заселятся в новые квартиры в Москве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ завершает заселение столичного микрорайона Молжаниново, где в канун Нового года в новые квартиры переедут почти 1,2 тыс. семей военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В канун Нового года в Москве завершается заселение микрорайона для военнослужащих Молжаниново. Сегодня состоялась торжественная церемония, на которой военнослужащим вручили ключи от квартир и новогодние подарки. Всего в двух корпусах, которые введены в эксплуатацию в декабре 2016 года, поселятся почти 1,2 тыс. семей", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что среди новоселов - действующие и уволенные в запас военнослужащие. В военном ведомстве напомнили, что из-за банкротства предыдущего подрядчика строительство этих двух корпусов было заморожено, однако усилиями главного управления обустройства войск дома были введены в эксплуатацию.

Всего в микрорайоне заселено 14 многоквартирных домов на 4,587 тыс. квартир. Все жилье сдается с отделкой, установленной сантехникой и кухонными плитами. В микрорайоне построена вся необходимая инфраструктура - школа, два детсада и магазины, отметили в Минобороны.

Жилой микрорайон на улице Синявинской стал вторым полностью заселенным столичным районом для военнослужащих. Первым был полностью заселен микрорайон из 12 домов на улице Большая Очаковская в Юго-Западном округе Москвы. Работы по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в микрорайонах на улицах Левобережная и Полины Осипенко планируется завершить в 2017 году.